WhatsApp'ta yanlış fotoğraf göndermeye son verecek özellik
WhatsApp'ın yeni özelliği bazı karışıklıkları ortadan kaldıracak. Fotoğrafları gönderirken ön izleme yapmaya olanak sağlayacak özellik, oldukça faydalı duruyor.
WhatsApp'ın yeni ortaya çıkan özelliğinden ilk etapta iOS kullanıcıları faydalanacak. iOS tarafına gelen medya için alt yazıyı korumak adına getirilen 'ön izleme' hem de doğru görüntüyü karşı tarafa atmayı sağlayacak. Çünkü pek çok kişi WhatsAppı'ı günlük mesajlaşmaları dışında iş için de kullanıyor.
YENİ ÖZELLİK KEŞFEDİLDİ
WABetaInfo tarafından aktarılan özellik, iOS için yayınlanan WhatsApp'ın yeni sürümünde keşfedildi. Söylendiği kadarıyla fotoğraf, video, belge ya da GIF gönderirken medyanın ön izlemesini ekranın alt kısmında gösterecek bu özellikte ön izleme, sadece ilk kez iletilen medyalar için geçerli kalacak.
Özelliğin alt yazıyı korumak adına getirildiği aktarılıyor. Birden fazla iletilen görsellerde alt yazı kolaylıkla fark edilemediği için bu özellikle kullanıcıların bir görüntüyü gönderirken farkına varmasına olanak sağlıyor.
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