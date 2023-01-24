WhatsApp'ın Mac Beta sürümü herkese sunuldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:01

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:01

WhatsApp masaüstü ve web sürümü için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Birkaç ay önce uygulamanın Mac sürümü için çalışmaların başladığı ortaya çıkmıştı. Bunların akabinde, WhatsApp'ın özgün Mac sürümü Beta olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı.

BETA VERSİYONU HERKES İNDİRİP KULLANABİLİR

WaBetaInfo tarafından aktarılan haberde, Mac kullanıcıları sorunsuz bir WhatsApp deneyimi çıkaracak. Mac donanımları için optimize edilen uygulama, ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Mevcut masaüstü ve web sürümlerinden daha hızlı çalışması için geliştirilen özgün Mac Beta sürümü, sohbetler, aramalar ve daha fazlası arasında kolayca geçiş yapabilmek içn üç panelli yeni bir arayüze sahip.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre:

“Mac işletim sistemleri için “özgün” WhatsApp masaüstü uygulaması şu anda geliştirme aşamasındadır. Uygulamaya erken erişim sağlamak ve testlerde bize yardımcı olmak için bu bağlantıya tıklayarak beta programımızı indirebilirsiniz (macOS Big Sur veya daha yeni macOS sürümleriyle uyumludur).” Mac bilgisayarlarda WhatsApp’a erişmek için elbette başka alternatifler de sunuluyor. Bunlar konusunda ise firma şunu aktarıyor: “Mac kullanıcısıysanız tarayıcınızda WhatsApp Web’i kullanabilir veya web tabanlı WhatsApp Masaüstü uygulamamızı indirebilirsiniz.”