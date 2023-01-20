Yemek WhatsApp botu: "Bana Tarif Öner" kullanıma açıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:32

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti bünyesinde hizmet veren içerik platformu Yemek.com, "Bana Tarif Öner"i bozunu ücretsiz olarak hizmete sundu.

30 binden fazla tarifin yanı sıra eğlenceli ve ilham dolu içerikleriyle, yemekle ilgili olan olanlara dokunan Yemek.com’un WhatsApp üzerinden sunduğu sohbet yazılımı, kullanıcılara ellerindeki malzemelerle hazırlayabileceği yemek tarifleri öneriyor. Yemek.com'un editoryal ekibi tarafından özel olarak hazırlanmış olan bu tarif içerikleri, kullanıcılara ilham verecek zengin öneriler ve püf noktalarıyla da fark yaratıyor.

DETAYLI VE ÜCRETSİZ TARİF

Bana Tarif Öner’i “0549 5782425” numaralı WhatsApp hattı üzerinden veya https://bit.ly/banatarifoner bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak hemen kullanmaya başlayabilen kullanıcılar, herhangi bir mesaj göndererek özel hazırlanan listelerle karşılaşıyor. İhtiyaca göre bu listelere dokunarak öneriler alınabiliyor.

Listeler arasında yer alan "Malzeme seçeyim" veya "Malzemem eksik" sekmelerine tıklayarak seçenekler görüntüleniyor. Günlük ihtiyaçlara göre hazırlanmış olan listeler, saate göre kahvaltılık, öğle yemeği veya akşam yemeği önerileri şeklinde yer alıyor. Bu liste içerikleri yaklaşmakta olan özel günler ve haftalara istinaden Yemek.com’un deneyimli uzman kadrosu tarafından dönemsel olarak değiştiriliyor.

İHTİYACA GÖRE LİSTELER HAZIRLANIYOR

Çay saatinde tüketebilecekleri tarifler için kullanıcılar "Çay suyu koydum" seçeneğine, kısıtlı vakitte güzel lezzetler çıkarmak isteyenler ise "Az zaman çok lezzet" seçeneğine göz atabiliyor. Ana yemeğinin yanına farklı bir lezzet arayanlar ise "Yardımcı yemekler" seçeneğine dokunarak öneriler alırken, bütçe dostu ekonomik tarifler için "Bütçe dostu tarifler" seçeneğine göz atılabiliyor.

Hafif ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri ve diyet yapanları da unutmayan Yemek.com, "Hafif bir tarif" seçeneğini sunuyor. Sıradanlıktan uzak tarifler arayanlar ise "Şaşırt beni" sekmesi üzerinden öneriler edinebiliyor.

Listeler arasında yer alan "Malzeme seçeyim" kısmı ise evlerin buzdolaplarında yaygın olarak bulunan malzemelerle hangi tariflerin uygulanabileceğini merak edenlerin kurtarıcısı oluyor. Mantardan ıspanağa, mercimekten nohuda birçok malzeme bu listede yer alıyor.

"Bana Tarif Öner" adlı WhatsApp sohbet bot’unda yer alan liste seçeneklerinden birine tıklayan kullanıcılar, ilgili konu başlığıyla ilgili tariflere saniyeler içinde ulaşabiliyor. Özel hazırlanan bu seçkide kullanıcılar, tercih ettikleri tarifin malzemelerini ve yapım aşamalarını da görüyor.

İlk önerilen tariflerde aradığını bulamayanlar ve daha fazla öneri görmek isteyenler "Farklı tarifler" seçeneğine tıklayarak aynı listeden daha fazla öneri görebiliyor. "Listeyi yine göreyim" seçeneği ise kullanıcıyı yeniden ana menüye yönlendiriyor.