WhatsApp'tan dikkat çeken yeni özellik
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Platformun son olarak uygulama içi anket özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sık sık yeni özellikler ekliyor. Son olarak sohbet geçmişini Android'den iOS'a taşımak isteyenler için işleri kolaylaştıran WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı anlaşıldı.
WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp "WhatsApp Anketleri" (WhatsApp Surveys) adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir anket daveti aldıktan sonra yeni özellikler, ürünler ve daha fazlası hakkında geri bildirimde bulunabilecekler.
ANKETE KATILIRSANIZ NE OLACAK?
Bir ankete katılırsanız, yanıtınız hesabınızı, özelliklerinizi ve deneyiminizi etkilemeyecek. Ancak katılımınız WhatsApp'ın ürün kalitesini iyileştirmesine yardımcı olacak.
Kullanıcılar, WhatsApp Anketleri isteğe bağlı olduğu için gelen anket davetini reddetmekte özgür olacak. Gelecekte anket gönderilmesini önlemek için ise sohbeti (WhatsApp Anketleri) engelleyebilecekler.
NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?
Kullanıcıların nasıl anketler alacağı henüz netleşmedi. Ayrıca, çok az kişiye anket gönderileceği söylenen bu özelliğin yakında sunulması beklenmiyor.
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