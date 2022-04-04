WhatsApp'tan grup sohbetleri için 'kafa karıştıran' hamle
Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, 'mesaj iletme' konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre tek bir mesajı farklı gruplara göndermek mümkün olmayacak.
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmak için harekete geçti. Grup sohbetlerine iletilen mesajlar için yeni bir özelliği test eden WhatsApp, kullanıcıların kolayca mesaj paylaşabilmesini engelleyecek.
ShiftDelete'in haberine göre; iOS için WhatsApp Beta uygulamasında test edilen yeni özellik, mesajları diğer grup sohbetlerine iletme konusunda bazı sınırlamalara sahip. WhatsApp, aynı mesajı birden fazla gruba iletmeye izin vermeyecek değişikliği test ediyor.
GRUPLARA MESAJ İLETMEYE SINIRLAMA GELİYOR
Özellikle Meta’ya bağlı sosyal medya platformlarının; sahte haberlere, dezenformasyona ve yanlış bilgilerin yayılmasına katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Ancak WhatsApp, son beta güncellemesinde yanlış bilgileri engellemek için grup sohbetlerine müdahale ediyor.
WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özellik, beta sürümündeki WhatsApp’ın iletilen bir mesajın dağıtımını sınırlandırmasına yol açıyor. Beta sürümündeki kullanıcılar, aynı mesajı sadece bir gruba iletilebiliyor. Yani böylece sahte mesajı başka gruplara göndererek dezenformasyonun önüne geçilmek isteniyor.
iOS uygulamasından alınan bir ekran görüntüsünde, “İletilen mesajlar yalnızca bir grup sohbetine gönderilebilir” uyarısı göze çarptı. Ancak WABetaInfo’nun açıklaması, sınırlamanın yalnızca önceden iletilmiş mesajlarda geçerli olduğunu belirtiyor. Yani mesajın ilk yazarı, iletiyi sınırsız sayıda kullanıcıya gönderebilir.
Daha önce Android uygulamasında test edilen bu mesaj iletme kısıtlaması, artık iOS WhatsApp betaya da gelmiş durumda. Yeni güncelleme WhatsApp beta sürümünde test ediliyor ve kararlı sürüm için ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirsiz.
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