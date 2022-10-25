WhatsApp'tan özel fotoğraflar için sansür özelliği
WhatsApp bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik bazı fotoğrafları bulanıklaştırmaya yarıyor.
WhatsApp onlarca yeni özelliğini test ediyor. Bunlardan biri de fotoğraflara uygulanabilecek yerleşik bir bulanıklaştırma aracı oluyor. Bu aracı test etmeye başlayan WhatsApp, özellikle hassas fotoğrafların gönderiminde bu özelliğin kullanılmasını bekliyor.
WHATSAPP HASSAS YA DA ÖZEL FOTOĞRAFLAR İÇİN ÖZELLİĞİ TEST ETMEYE BAŞLADI
WABetaInfo tarafından direkt blog yazısı olarak yayımlanan özellik, özel ve hassas fotoğraflara özel olarak bulanıklaştırma aracının sunulduğunu duyurdu. Şu an için test edilen bu özellik, masaüstü tarafındaki seçili kullanıcılara sunulmaya başlandı.
Bulanıklaştırma aracı sayesinde kullanıcılar özey ya da hassas içerikli fotoğrafları düzenleyerek bir nevi sansür uygulayabilecek. Yayımlandığı kadarıyla özellik iki farklı seçenekte sunulacak. Kullanıcılar tercihlerine göre bulanıklaştırma aracını seçebilecek ve bulanıklaştırma alanını kendisi belirleyebilecek.
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