WhatsApp anlık olarak çöktü! Gruplara mesaj atılmıyor

Milyonlarca kişinin anlık mesajlaşma için kullandığı WhatsApp'ta gruplara mesaj gönderilmiyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 10:16
WhatsApp anlık olarak çöktü! Gruplara mesaj atılmıyor
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WhatsApp'ın hem mobil hem web hem de masaüstü versiyonunda 'gruplara mesajlar' gönderilmiyor. Gönderildiğinde tek tik ya da en azından gönderilmesi gereken mesajlar, gönderilmedi olarak kalıyor. 

Yalnızca grup mesajlarında değil, normal mesajlarda da karşı tarafa iletilse bile tek tik şeklinde kalıyor.

Öte yandan dünya çapında yaşanan bu sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. 

Downdetector tarafına bakıldığında ise kullanıcıların buraya da hata bildirimi yaptığı görülüyor. 


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