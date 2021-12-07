WhatsApp'tan yeni güncelleme! Kalıcı hale geliyor
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyle kaybolan mesajlar özelliğini artık kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. Teknik olarak WhatsApp'ın son duyurusu daha önce yayımlanmış bir güncellemenin genişletilmiş versiyonu.
Şirket geçen yıl rakibi Signal benzeri bir adım atarak, kaybolan mesajlar özelliği getirmişti.
Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek gerekiyordu
WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.
3 SEÇENEK GETİRDİ
WhatsApp ayrıca 7 gün kuralını da değiştiriyor. Geçen sene başlayan uygulamada mesajlar 7 gün sonra kayboluyordu. Artık mesajların ne zaman kaybolacağına dair süreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal birçok seçenek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerini getirdi.
NTV'nin aktardığına göre, Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.
Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.
Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni adı) çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil.
Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu. Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.
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