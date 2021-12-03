WhatsApp'tan kritik uyarı: Bu hafta hesabınızı kaybedebilirsiniz

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 16:40
<p>Siber uzmanlar, özellikle Noel döneminde hack ve dolandırıcılık girişimlerin büyük artışlar olduğu konusunda uyarılarda bulunarak WhatsApp kullanıcılarını acilen hesaplarını güvence altına almaları konusunda bilgilendirdi.<br></p>

Siber uzmanlar, özellikle Noel döneminde hack ve dolandırıcılık girişimlerin büyük artışlar olduğu konusunda uyarılarda bulunarak WhatsApp kullanıcılarını acilen hesaplarını güvence altına almaları konusunda bilgilendirdi.

<p>WhatsApp kullanıcıları, bilgisayar korsanları tarafından düzenli olarak hedef alınıyor. Hatta bazı dolandırıcıları, WhatsApp hesabınıza girmek için aile üyesiymiş gibi bile davranabiliyor.<br></p>

WhatsApp kullanıcıları, bilgisayar korsanları tarafından düzenli olarak hedef alınıyor. Hatta bazı dolandırıcıları, WhatsApp hesabınıza girmek için aile üyesiymiş gibi bile davranabiliyor.

<p>Bir kez WhatsApp hesabınıza girdiklerinde bu dolandırıcılar sizi taklit ederek arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi de hack'leyebilir.<br></p>

Bir kez WhatsApp hesabınıza girdiklerinde bu dolandırıcılar sizi taklit ederek arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi de hack'leyebilir.

<p>Haber Global'in aktardığına göre, Authlogics'in kurucu ortağı Steven Hope, <em>"Tatil döneminde bilgisayar korsanlarının daha cüretkar ve sinsi hale gelmesi kimseyi şaşırtmamalı"</em> diyor.<br></p>

Haber Global'in aktardığına göre, Authlogics'in kurucu ortağı Steven Hope, "Tatil döneminde bilgisayar korsanlarının daha cüretkar ve sinsi hale gelmesi kimseyi şaşırtmamalı" diyor.

<p><strong>Peki ne yapmalısınız?</strong></p><p>Öncelikle tanımadığı ve istenmeyen iletilerdenr kaçınmalısınız. İki adımlı kimlik doğrulama kullanarak PIN'inizi gizli tutmalı, hatta biyometrik kullanıma geçmelisiniz.</p>

Peki ne yapmalısınız?

Öncelikle tanımadığı ve istenmeyen iletilerdenr kaçınmalısınız. İki adımlı kimlik doğrulama kullanarak PIN'inizi gizli tutmalı, hatta biyometrik kullanıma geçmelisiniz.

<p>Cihazınızı yanınızdan ayırmayın, kullanmadığınız da ekran kilidinin aktif olduğundan emin olun. Uçtan uca şifreleme güvenli olsa da her zaman için risk var. Eğer tüm önlemleri alıp da hesabınızı yine de kaybettiyseniz bile tekrar kurtarma imkanınız mevcut.</p>

Cihazınızı yanınızdan ayırmayın, kullanmadığınız da ekran kilidinin aktif olduğundan emin olun. Uçtan uca şifreleme güvenli olsa da her zaman için risk var. Eğer tüm önlemleri alıp da hesabınızı yine de kaybettiyseniz bile tekrar kurtarma imkanınız mevcut.

<p>WhatsApp hesabınızı başka birinin kullandığından şüpheleniyorsanız öncelikle kişilerinizi uyarmalısınız.<br></p>

WhatsApp hesabınızı başka birinin kullandığından şüpheleniyorsanız öncelikle kişilerinizi uyarmalısınız.

<p>Çalınan bir WhatsApp hesabını geri almak için telefon numaranızla WhatsApp'ta oturum açın ve SMS ile doğrulayın.<br></p>

Çalınan bir WhatsApp hesabını geri almak için telefon numaranızla WhatsApp'ta oturum açın ve SMS ile doğrulayın.

<p>Oturumu açtığınızda bilgisayar korsanının oturumu otomatik olarak kapanacaktır.<br></p>

Oturumu açtığınızda bilgisayar korsanının oturumu otomatik olarak kapanacaktır.


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