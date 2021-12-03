WhatsApp'tan kritik uyarı: Bu hafta hesabınızı kaybedebilirsiniz

Cihazınızı yanınızdan ayırmayın, kullanmadığınız da ekran kilidinin aktif olduğundan emin olun. Uçtan uca şifreleme güvenli olsa da her zaman için risk var. Eğer tüm önlemleri alıp da hesabınızı yine de kaybettiyseniz bile tekrar kurtarma imkanınız mevcut.