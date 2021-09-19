WhatsApp’tan yeni özellik yolda: Test edilmeye başlandı
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine yeni bir özelliğini test etmeye başladı.
WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde ortaya çıkan fotoğraflara sticker'a çevirip gönderme özelliği şimdiden beğeni topladı. Masaüstü sürümü için geliştirilen özellik WABetaInfo tarafından fark edildi.
Kullanıcılar bu yeni imkanla fotoğrafları sticker olarak gönderebiliyor.
BUTON EKLENECEK
Bu özellik sayesinde bilgisayardaki herhangi bir görüntü sticker olarak gönderilebilecek. WhatsApp bunun için, mesajların yazıldığı çubuğun hemen yanına yeni bir buton ekleyecek. Bu buton da fotoğrafları sticker'a çevirecek.
Kullanıcının butona basmaktan başka bir şey yapmasına da gerek olmayacak.
Gönderilen fotoğraf orijinaline göre çok daha küçük ve sticker halinde olacak.
Halen geliştirilmekte olan bu yeni özelliğin ne zaman devreye alınacağı henüz bilinmiyor.
Kaynak: Haber Global
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