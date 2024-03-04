Wikipedia, CNET’in güvenirlik derecesini düşürdü

Yapay zeka kullanımı nedeniyle CNET'in Wikipedia tarafındaki güvenilirlik puanı düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:43
Wikipedia, CNET’in güvenirlik derecesini düşürdü
Abone Ol google-news

Teknoloji haberleri ve videolarıyla adından uzun bir süre söz ettiren CNET için Wikipedia'nın aldığı karar aslında haber sitesinin 2022 yılından bu yana yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri yayınlamaya başlamasının ardından geldi. Haberlerin ve verilen bilgilerin güvenliğinin sorgulanması sebebiyle CNET'in güvenirliğinin düştüğü aktarılıyor.

Hatırlatmak gerekirse CNET 2022'de Money Staff imzalı yapay zeka içerikleri yayınlamaya başlamıştı. Bu içeriklerde çok sayıda hata ve yazım yanlışının yanı sıra doğrulanmamış bilgiler de yer alıyordu. Bu sebeple yapılan denemeler durduruldu. 

HABERLERİN YAZIMINDA YAPAY ZEKA KULLANDI ANCAK BUNU HABER VERMEDİ

Wikipedia'nın ise yayınladıkları bilgilerin güvenirliğini değerlendiren ayrı bir yayın derecelendirmesi var. Burada CNET, 2020 yılından günümüze kadar yani üç dönemdir değerlendiriliyor. 2020 yılının ekim ayındaki değerlendirmede CNET oldukça güvenilir bir teknoloji yayını pozisyonundaydı ve Red Ventures tarafından satın alındı. 

Politikaları değişen CNET, 2022 yılının kasım ayından, bir sonraki yılın ocak ayına kadar alınan kararlardan olumsuz etkilendi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin hata içerdiğini ve SEO için yazılması CNET'in hanesine eksi olarak yazıldı. Öte yandan, The Verge ve Futurism gibi kuruluşlar bu konuda yazana kadar haberlerin yapay zeka tarafından yazıldığını da bildirmedi.

CNET dışında Red Ventures'in altındaki diğer yayınlarda da yapay zeka kullandığı ortaya çıktı. Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik Bankrate ve CreditCards.com'da fark edildi.


Yapay zeka haberleri CNET haberleri

İlgili Haberler

İşletim sistemi yapay zeka olan bir telefon tanıtıldı

İşletim sistemi yapay zeka olan bir telefon tanıtıldı
Arjantinli sanatçı minyatür ile yapay zekayı bir araya getirdi

Arjantinli sanatçı minyatür ile yapay zekayı bir araya getirdi
Elon Musk, OpenAI CEO'suna

Elon Musk, OpenAI CEO'suna "yapay zeka" davası açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!

Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Vedat Milor'un açıklaması ile 'Gurman' merak konusu oldu: Gurman ne demek ve gurme arasındaki fark nedir?

Vedat Milor'un açıklaması ile 'Gurman' merak konusu oldu: Gurman ne demek ve gurme arasındaki fark nedir?
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
Toplam 10 oyunluk ceza aldı... Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sana verebileceğim tek iyi haber bu!'

Toplam 10 oyunluk ceza aldı... Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sana verebileceğim tek iyi haber bu!'
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: 'Tenhada özür dileyip...'

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: 'Tenhada özür dileyip...'
Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!

Bilim insanları uyarıyor: Gazlı içecek tüketimini haftada 2 kutudan az tutun!