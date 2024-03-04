Wikipedia, CNET’in güvenirlik derecesini düşürdü

Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:43

Güncelleme: 04.03.2024 - 14:43

Teknoloji haberleri ve videolarıyla adından uzun bir süre söz ettiren CNET için Wikipedia'nın aldığı karar aslında haber sitesinin 2022 yılından bu yana yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri yayınlamaya başlamasının ardından geldi. Haberlerin ve verilen bilgilerin güvenliğinin sorgulanması sebebiyle CNET'in güvenirliğinin düştüğü aktarılıyor.

Hatırlatmak gerekirse CNET 2022'de Money Staff imzalı yapay zeka içerikleri yayınlamaya başlamıştı. Bu içeriklerde çok sayıda hata ve yazım yanlışının yanı sıra doğrulanmamış bilgiler de yer alıyordu. Bu sebeple yapılan denemeler durduruldu.

HABERLERİN YAZIMINDA YAPAY ZEKA KULLANDI ANCAK BUNU HABER VERMEDİ



Wikipedia'nın ise yayınladıkları bilgilerin güvenirliğini değerlendiren ayrı bir yayın derecelendirmesi var. Burada CNET, 2020 yılından günümüze kadar yani üç dönemdir değerlendiriliyor. 2020 yılının ekim ayındaki değerlendirmede CNET oldukça güvenilir bir teknoloji yayını pozisyonundaydı ve Red Ventures tarafından satın alındı.

Politikaları değişen CNET, 2022 yılının kasım ayından, bir sonraki yılın ocak ayına kadar alınan kararlardan olumsuz etkilendi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin hata içerdiğini ve SEO için yazılması CNET'in hanesine eksi olarak yazıldı. Öte yandan, The Verge ve Futurism gibi kuruluşlar bu konuda yazana kadar haberlerin yapay zeka tarafından yazıldığını da bildirmedi.

CNET dışında Red Ventures'in altındaki diğer yayınlarda da yapay zeka kullandığı ortaya çıktı. Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik Bankrate ve CreditCards.com'da fark edildi.