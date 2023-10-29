Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:07

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:07

Microsoft, Windows 11'deki Phone Link uygulamasını güncelledi ve artık Apple iPhone desteği sunuyor. Bu güncelleme, Windows 11 çalıştıran bir bilgisayar üzerinden telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve hatta iMessage kullanmanıza olanak tanıyor. Bu, Windows 11 kullanıcıları için büyük bir kolaylık sunuyor. Peki Windows 11'de iMessage nasıl kurulur ve kullanılır?

WINDOWS 11'DE IMESSAGE NASIL KURULUR VE KULLANILIR?

Apple cihazları genellikle kendi ekosistemleri içinde çalışır ve dışarıya pek fazla entegrasyon sağlamaz. Ancak Microsoft, Windows 11'de Phone Link uygulamasıyla iPhone ile uyumlu bazı temel işlevleri kullanılabilir hale getirdi. Artık Windows 11 üzerinde iMessage gönderip alabilir, telefon görüşmeleri yapabilir ve bildirimleri alabilirsiniz.

İşte Windows 11'de iMessage'ı nasıl kurabileceğiniz ve kullanabileceğiniz adım adım rehberi:

Adım: Windows 11 bilgisayarınızda Phone Link uygulamasını başlatın. Uygulama size Android ve iPhone seçenekleri sunacaktır. iPhone'u seçtiğinizde bir QR Kodu görüntülenecektir. Adım: Şimdi iPhone'unuzda Phone Link uygulamasını başlatın ve "QR Kodunu Tara" seçeneğine dokunun. Adım: iPhone'unuzdaki QR Kodunu tarayın. Adım: Windows 11'de Bluetooth'u açın. Adım: Bu adımdan sonra, Bluetooth üzerinden eşleştirmeniz istenecektir. iPhone'unuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. "Devam" seçeneğine dokunun ve iPhone'unuzda görünen tüm izin istemlerini kabul edin. Adım: Windows 11 bilgisayarınız ve iPhone eşleştirme isteklerini değiş tokuş edecek, her iki cihazda da bu istekleri kabul ettiğinizden emin olun. Adım: Son olarak, iPhone'unuzun Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve bilgisayarınıza bağlanın. Eğer iPhone'unuz zaten bağlıysa, bu adımı atlayabilirsiniz.

Windows 11'de iMessage'ı kurmak ve kullanmak için bu adımları takip ettiğinizde, telefon görüşmeleri yapabilir, iMessage gönderip alabilir ve bildirimlerle etkileşime geçebilirsiniz. Bu, işlerinizi kolaylaştırmanın yanı sıra zaman tasarrufu da sağlar.

Ancak, Phone Link uygulamasının bazı önemli özellikleri henüz iPhone ile tam entegre değil. Örneğin, uygulama aracılığıyla fotoğraf, video veya sesli mesaj gönderme veya alma seçeneği yok. FaceTime aramaları yapma yeteneği de mevcut değil.