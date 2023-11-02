Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:28

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:28

Bilgisayar sisteminizin performansı için kritik olan RAM (Rastgele Erişim Belleği), çoğu işletim sistemi gibi Windows 11'de de önemli bir bileşendir. RAM miktarınızı ve özelliklerini öğrenmek, bilgisayarınızın performansını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Peki Windows 11'de RAM bilgilerinizi nasıl öğrenebilirsiniz?

WINDOWS 11'DE RAM BİLGİLERİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?



1. Ayarlar Üzerinden RAM Ayrıntılarına Erişim:

Görev çubuğundaki Windows simgesine tıklayın ve "Ayarlar" simgesini seçin. Ayrıca, klavye kısayolu olan "Win + I" kombinasyonunu kullanarak Ayarlar uygulamasını da açabilirsiniz.

Ayarlar uygulaması açıldığında, sol bölmeden "Sistem" seçeneğini seçin.

Sağ bölmede aşağı kaydırarak ve "Hakkında" seçeneğine tıklayın.

Sol bölümde "Cihaz Özellikleri" altında yüklü RAM miktarını göreceksiniz.

2. RAM Türü ve Hızını Kontrol Etme:

WinX menüsünü açmak için görev çubuğundaki Windows simgesine sağ tıklayın. (Alternatif olarak "Win + X" kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.)

"Görev Yöneticisi"ni seçin.

Eğer aşağıdaki pencereyi görüyorsanız, bu pencerenin altındaki "Daha fazla ayrıntı" seçeneğine tıklayın. Eğer doğrudan genişletilmiş bir sürüm görüyorsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

"Performans" sekmesine tıklayın.

Sol taraftan "Bellek" seçeneğine tıklayarak RAM kapasitesini görebilirsiniz.

Aynı pencerenin alt kısmında, RAM hızı gibi diğer önemli bilgilere de erişebilirsiniz.

Bu rehber, Windows 11 işletim sisteminde RAM ayrıntılarını kontrol etmek isteyenler için faydalı bilgiler içerir. Sisteminizi daha iyi anlamak ve performansını optimize etmek için bu bilgilere erişmek önemlidir.