Windows 11'in çok daha düşük RAM ve depolama alanı isteyen sürümü

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:20

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:20

Windows 11 her ne kadar kullanıcılar tarafından sevilse de eleştirilen yönleri de bulunuyor. Örneğin işletim sisteminde gereksiz görülen yükler bulunuyor. Bunlardan arındırılmış bir versiyon olan Tiny11, çok daha düşük RAM ve depolama alanına ihtiyaç duyması dikkat çekiyor.

Hafif ve fazlalıklardan kurtulmuş olarak anılan bu sürüm, geçen günlerde kullanıma açıldı.

DÜŞÜK SİSTEM GEREKSİNİMİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

Normal Windows 11 sürümü en ak 20 GB depolama alanı istiyor ancak Tiny11 8 GB'lık depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Öyle ki 2 GB RAM ile de kolaylıkla çalışıyor. Söylendiği kadarıyla temel ihtiyaçlara odaklanıldığında 200 MB RAM ile de çalışması mümkün.

Tiny11, NTDEV tarafından geliştiriliyor ve Windows 11 Pro'nun 22H2 tabanlı bir ISO'su olarak tanımlanıyor.

NTDEV’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar yer alıyor:

"Nihayet burada! Windows 11 Pro 22H2 tabanlı Tiny11, standart bir Windows kurulumunun getirdiği şişkinlik ve dağınıklık olmadan rahat bir bilgi işlem deneyimi için ihtiyacınız olan her şeye sahip."