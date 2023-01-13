Apple Music ve Apple TV Windows tarafına geldi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 08:00

Apple'ın sevilen hizmetleri Apple Music ve Apple TV, Apple Devices Windows için çıkış yaptı. Üç uygulamanın da önizleme versiyonu olduğu görülürken birinde Apple'ın merakla beklenen AR/VR setine göndermelerin yer alması dikkat çekti.

Microsoft, 2022 yılının sonlarında popüler müzik platformu Apple Music ve medya hizmeti Apple TV’nin Windows 11'e geleceğini duyurmuştu. Uzun süredir beklenen gerçekleşti ve iki uygulama da sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Bunlara ek olarak, Apple Devices’ın Windows versiyonu da aynı şekilde yeni çıkış yaptı.

APPLE TV VE APPLE MUSIC GELDİ

Windows kullanıcıları artık hem iTunes’a hem de Apple Music ve ülkemizde bulunmayan Apple TV Plus’ın web sürümünü kullanmak zorunda kalmayacaklar.

Webtekno'nun haberine göre Apple Music ve Apple TV, önizleme versiyonlarıyla Microsoft Store’a eklendi. Bu, uygulamaların henüz erken aşamalarında olduğunu; yani normalde olan bazı özelliklerin eksik Windows 11 uygulamalarında eksik olduğu anlamına geliyor.

Örneğin her iki uygulamanın önizleme versiyonlarında Dolby Atmos desteği yer almıyor. Buna ek olarak şarkı sözlerini gösteren özelliğin Apple Music’te, HDR10 Plus desteği ve Dolby Vision’ın da Apple TV’de yer almadığı görülebiliyor.

İki uygulama dışında, Windows’ta birden çok Apple cihazının yönetilmesini sağlayan Apple Devices’ın önizleme versiyonu da işletim sistemi için çıkış yaptı. Ancak bu uygulamada dikkat çeken bir kısım vardı. MacRumors’ın aktardığına göre bir Twitter kullanıcısı, uygulamada Apple’ın bu yıl tanıtmasını beklediğimiz AR/VR seti ile ilgili de göndermelere rastladı.

Apple Devices’ı inceleyen “aaronp613” isimli kullanıcı, uygulamada “realityOS” ve “xrOS” isimlerine rastladı. Her iki isim de teknoloji devinin artırılmış/sanal gerçeklik gözlüğü hakkında şimdiye kadar çıkan söylentilerde geçmişti. Geçtiğimiz aya kadar sistemin “realityOS” olarak adlandırılacağı düşünülüyordu.

Aralık ayında çıkan bilgiler, Apple’ın karar değiştirerek “xrOS” ismini kullanacağını gösterdi. Buradaki “xr”, hem artırılmış hem de sanal gerçekliğe vurgu yapan genişletilmiş gerçeklik anlamına geliyor.