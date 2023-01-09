Windows 7 ve 8.1 desteği için yolun sonu göründü
Windows 7 ve 8.1 desteği artık kesiliyor. Microsoft, bu eski iki işletim sistemi sürümü için güncelleme sunmayı bırakıyor.
Windows tarafında uzun bir süredir konuşulan desteği kesilecek iki işletim sistemi sürümü için artık yolun sonu göründü. Microsoft milyonlarca kişinin halen kullandığı Windows 7 ve Windows 8.1 sürümleri için güncelleme desteğini kesiyor.
10 OCAK'TAN İTİBAREN TAMAMEN DESTEK BİTİYOR
Microsoft'un bu politikasının altında yeni işletim sistemini daha fazla kişiye ulaştırmak yatıyor. Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerine geçişin hızlanması için atılan bu adımda, 10 Ocak'tan itibaren güncelleme ve teknik destek sunulmayacak.
Daha önce de standart kullanıcılar için Windows 7'ye 2020 yılında güncelleme desteğini kesen Microsoft, iki yıl boyunca iş ortaklarına Windows 7 güvenlik güncellemesi desteğini sürdürmüştü.
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