Windows için 'veri aktarımı sağlayan' Nearby Share geldi
Android tarafın AirDrop sistemi olarak gösterilen Nearby Share, Windows cihazlara da geldi.
Apple'da cihazlar arası paylaşım yapmayı sağlayan sistem AirDrop, Android tarafta Nearby Share olarak karşımıza çıkıyordu. Buna ek olarak Windows tarafına beta olarak çıkan özellik, kolaylıkla veri aktarmayı sağlıyor.
WINDOWS İÇİN VERİ AKTARIMINI KOLAYLAŞTIRACAK SİSTEM
Nearby Share ilk olarak Samsung ve Google'ın Pixel serisi telefonlara gelmiş daha sonra Android 6 ve üstündeki sürümleri destekleyen cihazlara gelmişti. İlerleyen dönemde ise Windows'a kadar geldi.
Yeni Windows için betası çıkan Nearby Share, Android'in internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.
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