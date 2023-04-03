Windows için 'veri aktarımı sağlayan' Nearby Share geldi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:18

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:18

Apple'da cihazlar arası paylaşım yapmayı sağlayan sistem AirDrop, Android tarafta Nearby Share olarak karşımıza çıkıyordu. Buna ek olarak Windows tarafına beta olarak çıkan özellik, kolaylıkla veri aktarmayı sağlıyor.

WINDOWS İÇİN VERİ AKTARIMINI KOLAYLAŞTIRACAK SİSTEM

Nearby Share ilk olarak Samsung ve Google'ın Pixel serisi telefonlara gelmiş daha sonra Android 6 ve üstündeki sürümleri destekleyen cihazlara gelmişti. İlerleyen dönemde ise Windows'a kadar geldi.

Yeni Windows için betası çıkan Nearby Share, Android'in internet sitesi üzerinden indirilebiliyor.