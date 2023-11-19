Windows işletim sistemi artık bir uygulama: iPhone ve Mac'e indirilebiliyor!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:46

Güncelleme: 19.11.2023 - 15:46

Microsoft, iOS, iPadOS, macOS, Windows ve web tarayıcıları için bir Windows Uygulaması geliştirdi. Uygulama temel olarak Windows 365 uygulamasının yerini alacak. Yeni uygulama kullanıcıları uzaktan başka bir bilgisayara bağlayarak kullanım sağlayacak.

Bu sisteme benzer bir uygulama NVIDIA GeForce Now'da bulunuyordu. NVIDIA abonelik dahilinde kullanıcılarını uzaktan başka bir bilgisayara bağlayarak oyun oynanmasına imkan sağlıyordu. Kullanıcılar web tarayıcılarından bile bu işlemi gerçekleştirebiliyordu.

Aynı şekilde şimdi de Windows iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için bu özelliği işletim sistemine uyguluyor. Uygulamanın tarayıcı versiyonu sadece bilgisayarlarda çalışıyor. Yani iPhone ve iPad'de Windows uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yeni özellik şimdilik işletme hesaplarına açık durumda. Ancak ilerleyen dönemlerde kullanıcılara da sunulması bekleniyor. Uygulamanın henüz Android sürümü de bulunmuyor.