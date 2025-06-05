Windows işletim sisteminin kullanım oranları açıklandı

Masaüstü işletim sistemlerine yönelik yeni yayınlanan bir veriye göre Windows 11 halen istenildiği kadar kişi tarafından benimsenmiş değil.

4 yıldan daha uzun bir süre önce kullanıma sunulan Windows 11, mayıs ayında önceki aya kıyasla daha az tercih edildi ve yüzde 43,22'ye geriledi.

Windows 10 ise yüzde 0,25 artış gösterdi ve 53,19 seviyesine kadar çıktı.

Statcounter tarafından yayınlanan Mayıs 2025 verilerine göre aradaki fark oldukça yüksek. Windows 10 desteği ekimde sona erecek olmasına rağmen kullanıcıların halen büyük bir çoğunluğu bu sürümü kullanmayı tercih ediyor.

Burada sadece kullanıcıların beğenmediği için yeni sürüme geçmedikleri değil aynı zamanda Windows 11'in teknik olarak yüksek donanımlar gerektirmesi oluyor. TPM 2.0 ve desteklenen işlemci listesi, eski bilgisayarlara sahip olanların Windows 10'da kalmasına neden oldu.