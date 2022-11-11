Windows kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik yolda
Microsoft, Windows Görev Yöneticisi'nde istediğiniz uygulamayı ya da hizmeti anında bulmanızı sağlayacak arama çubuğu özelliğini test etmeye başladı.
Microsoft, yıllardır pek çok Windows kullanıcısının yolunu gözlediği o küçük ama kullanışlı özelliği en sonunda geliştirmeye başladı. Windows işletim sistemindeki Görev Yöneticisi, artık çalışan uygulamaları anında bulmanızı sağlamak için bir arama çubuğuna kavuşacak.
TESTLERE YENİ BAŞLANDI
Microsoft, Görev Yöneticisi’ne gelecek arama çubuğu özelliğinin testlerine Insider kullanıcıları ile başladı. Kullanıcılar, çalışan hizmetleri ve uygulamaları sadece adıyla değil, yayıncı adı veya PID’si ile sorgulatabilecekler.
Webtekno'nun haberinde yer verdiği detaylara göre arama çubuğunda arattığınız ifade, sadece yazıyı yazdığınız sayfada değil, Görev Yöneticisi’nin diğer sayfalarında da gösterilecek. Kullanıcılar, yeni hizmet sayesinde özellikle çok yüksek sayıda hizmetlerin çalıştığı esnada uygulamaları daha kolay bir şekilde bulup gerekli işlemleri yapabilecekler.
Yeni özellik sadece arama çubuğu da olmayacak:
Normalde Windows’ta tercih ettiğiniz açık ya da koyu temaya ayak uyduran Görev Yöneticisi, artık istediğiniz temada çalıştırılabilecek. Yani Windows’u açık temada kullanırken, Görev Yöneticisi’ni koyu temada kullanabileceksiniz.
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