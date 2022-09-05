Windows Defender kullanıcılarda paniğe sebep oldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:18

Microsoft’un antivirüs hizmeti Windows Defender, neredeyse tüm Windows kullanıcılarına korkunç bir uyarı gönderdi. Win32 klasöründe (Windows’un sistem dosyaları bulunur) tehdit tespit eden Defender, Windows cihazlarına arka arkaya bildirim atmasıyla meraklandırdı.

WİNDOWS DEFENDER YANLIŞ ALARM İLE PANİĞE YOL AÇTI

Reddit’teki paylaşımlara göre yüzlerce Windows kullanıcısı, geçtiğimiz günden bu yana Microsoft Defender’dan yanlış bildirimler alıyor. “Behavior:Win32/Hive.ZY” klasöründe pozitif bir tehdit bulduğunu söyleyen Defender, ayrıca bunu “ciddi” olarak listeledi. Kullanıcılar uyarıyı karantinaya alsa bile tekrardan ortaya çıktığını fark etti.

ShiftDelete.net haberine göre, Cumartesi ve Pazar günü gönderildiği tespit edilen bu hatanın, Windows Defender’ın güncellemesinden kaynaklandığı belirtildi. Microsoft’tan bir sözcü, Windows Defender Virüsten Koruma 1.373.1508.0 sürümünde yanlışlık yaşandığını doğruladı. Yani bu hatayı aldıysanız, cihazınıza virüs veya kötü amaçlı yazılım bulaşmadığını belirtelim.

Windows Defender hatasının sebebi şimdilik belirsiz, ancak Electron ve Chromium tabanlı uygulamalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu uygulamalar arasında Google Chrome, Microsoft Edge ve WhatsApp gibi popüler yazılımlar bulunuyor.

Microsoft forum danışmanı konuyla ilgili olarak, “Bu, yanlış bir pozitif tehdit gibi görünüyor. Şu anda yüzlerce kişi tarafından bildirilen hata, tüm Chromium tabanlı web tarayıcıları ve WhatsApp, Discord, Spotify gibi Electron tabanlı uygulamalarla ilgili gibi duruyor” dedi.

Ayrıca bir süre önce Windows kullanıcıları tarafından fark edilen hataya göre Microsoft Defender, Office yazılımına ait olan bir güncellemeyi malware olarak işaretledi. Kullanıcılar, Office güncellemesini kurmayı başaramadı. Microsoft, Office güncellemesinin gerçek bir tehdit olmasa bile Defender’ı tetikleyen kod dizilimi içerdiğini söyledi.