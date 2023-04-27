Windows'a iPhone desteği geldi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:21

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un işletim sistemi Windows'larda Android telefonları bağlamak için "Telefonunuz" adlı bir uygulama bulunuyordu. Bu uygulama sayesinde Android kullanıcıları kolaylıkla Windows işletim sistemli PC'lere veri aktarımı, telefon cevaplama gibi özellikleri yapabiliyordu. Ancak iPhone telefon sahipleri bu özellikten yararlanamıyordu.

iPhone'larda bulunan iOS işletim sisteminden dolayı Windows destek sağlayamıyordu. Artık bu durum değişti ve "Telefonunuz" uygulaması iPhone'ları da desteklemeye başladı.

iPhone sahiplerini Windows PC'lerinde uygulamayı kullanarak, mesajlar, arama, kamera ve galeri gibi uygulamaları kontrol edebilecekler.