Android tarafta yıllardır olan özellik iPhone 15 Pro Max'e geliyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:55

Güncelleme: 19.04.2023 - 10:01

Apple eylül ayında yeni iPhone serisini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda iPhone 15 serisi hakkında bazı detaylar çıkmaya devam ediyor. En son iPhone 15 Pro Max'e dair yeni bir rapor yayınlanmıştı. iPhone 15 Pro Max'in şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı iPhone 14 modeline kıyasla yüzde 48 daha pahalı olacağı iddia edilmiş ve kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.

KAYIPSIZ YAKINLAŞTIRMA SUNACAK DENİYOR

Öte yandan iPhone 15 Pro Max yani serinin en pahalısı olması beklenen modelde yer alacak periskop telefoto kamera 6x yakınlaştırma yapabilir. Bu Android taraf için çok da yüksek olmasa da iPhone modelleri için oldukça yeni.

Hatta dijital yakınlaştırma tarafında kayıplar olsa da 120x yakınlaştırmaları bile görüyoruz.

MacRumors tarafından yeni yayınlanan habere göre iPhone için hatırı sayılır yakınlaştırma iPhone 15 Pro Max ile gelecek. 6x'e kadar sunulacağı söylenen yakınlaştırma yeteneğinin kayıpsız olacağı vurgulanıyor. Ancak detaylar şu an için belli değil.