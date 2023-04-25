iPhone 14 serisinin uydu bağlantısı öğrencileri kurtardı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:32

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:32

Apple yeni iPhone 14 serisi ile beraber pek çok özelliği tanıtmıştı. Bu özelliklerden biri de uydu üzerinden acil SOS araması olmuştu. Türkiye'de aktif olmasa da ABD ve Kanada gibi yerlerde aktif olarak kullanılıyor. Bu kapsamda hayat kurtarıyor.

Daha önce mahsur kalan dağcıları ve ıssız alanda yaralanmış kişilerin acil SOS ile arama yapmasını sağlayan özellik, şimdi de bir öğrenci grubunun kurtarılmasını sağladı.

ABD'nin Utah eyaletinde mahsur kalan öğrencilerle bağlantı kurulmasını sağlayan uydu bağlantısı, ekiplerin bölgeye gelerek öğrencileri kurtarmasını sağlamış. İnternet bağlantısı ve şebekenin olmadığı bölgede mahsur kalan öğrencilerden birisi ise hiportermi belirtileri de göstermeye başlamış. Kısa süre içinde uydu üzerinden yapılan acil SOS çağrısıyla mahsur kalanlar kurtarılmış.

ÖZELLİK TAM OLARAK NE İŞE YARIYOR?

Apple'ın dört farklı modelden oluşan iPhone 14 ailesi, iki güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri olan uydu üzerinden acil SOS araması yapabilmek ise oldukça önemli bir özellik. Acil durumlarda telefonunuzun sinyali çekmese bile arama yapabilmeye olanak sağlayan özellik, uydu üzerinden kurduğu iletişim sayesinde size kısa sürede yardımın gelmesini sağlıyor.

Özellik ilk etapta ABD'de ve Kanada'da kullanıma açılmış olsa da Almanya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık için de kullanıma sunuldu. Türkiye'de ne zaman açılacağı belli olmayan özellik söylendiği kadarıyla hiç kullanıma açılmayabilir. Çünkü uydu bağlantısının telefonlarda yapılabilmesi için Apple'ın ülkelere özel lisansa sahip olması gerekiyor.