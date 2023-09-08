Windows'un efsane uygulaması Paint'i hayata döndürülüyor!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 08.09.2023 - 12:56

Microsoft, Windows 11 Insider sürümlerinde kullanıma sunulan yeni bir Paint güncellemesi ile birlikte, resimlerden arka planı kolayca kaldırma özelliği getiriyor. Bu yeni özellik, resim düzenleme işlemlerini hızlandırmak isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir.

PAİNT'TE ARKA PLAN NASIL SİLİNİR?

Yeni Paint güncellemesi, şu anda Windows 11 Insider programının Dev ve Canary kanallarındaki kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, güncelleme yüklendikten sonra araç çubuğunun 'Görüntü' bölümünde 'Arka Planı Kaldır' adını taşıyan yeni bir düğme bulacaklar. Bu düğme, seçilen nesneyi izole ederek etrafındaki tüm arka planı temizler.

Bu özellik, bir resimdeki ana konuyu izole etmek ve ne kadar karmaşık veya renkli olursa olsun arka planı kaldırmak için oldukça etkili bir şekilde çalışıyor.

Bu yeni arka plan kaldırma özelliği, sadece Paint 11.2306.30.0 ve sonraki sürümlerde mevcut.