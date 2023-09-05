Windows 11'in hızlanmasına neden olan hata

Windows 11’deki hatalar olumsuzluklara neden olabiliyor. Ancak bir süre önce keşfedilen ironik bir hata sonucunda Dosya Gezgini'ni önemli ölçüde hızlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:17
Windows 11'in hızlanmasına neden olan hata
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Windows 11'deki Dosya Gezgini'ni işletim sisteminin önceki sürümleriyle karşılaştırdığımızda en hızlısı değil. Dosyaları açtığınızda yavaş yüklenebildiği gibi bazen pencerelerin arama çubuğundaki sonuçların yüklenmesi uzun sürebiliyor. Ancak görünen o ki işletim sistemindeki bir hata Dosya Gezgini'ne beklenmedik bir hız artışı sağlıyor.

BU WINDOWS 11 HATASI, HIZ ARTIŞI SUNUYOR

Windows 11, çoğu kullanıcı açısından tartışmalı bir işletim sistemi. Donanımhaber'de aktarılan haberde bazı kullanıcılar Windows 11’den oldukça memnunken bazıaları yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak durumu eleştiriyor. Bununla birlikte yeni keşfedilen bir hata ironik bir şekilde Dosya Gezgini'ni oldukça hızlandırıyor.

 

Bir Twitter kullanıcısı tarafından keşfedildiği üzere bu Windows 11 hatası görünüşe göre Canary Insider sürümlerinden orijinal sürüme (22000, 21H2) kadar tüm Windows 11 sürümlerini etkiliyor.

Hata ise Dosya Gezgini'nitam ekran moduna geçirmenin (F11'e basarak) ve ardından tam ekran modundan çıkmanın (tekrar F11'e basarak) klasör içeriklerinin neredeyse anında yüklenmesine ve dosyalar için küçük resim önizlemelerinin oluşturulmasına neden oluyor. Dosya Gezgini içindeki arama işlevi de daha duyarlı ve daha hızlı hale geliyor.

Bunu deneyen bazı kullanıcılar da hatanın “işe yaradığını” söylüyor. 1800'den fazla alt klasörü ve 25.000'den fazla dosyası olan bir müzik klasöründe her şeyin neredeyse anın ve hızlıca açıldığını belirten kullanıcılar var. 22H2 sürümü üzerinde de bariz bir şekilde daha tepkisel sonuçlar elde ettiğimi belirtmeliyim. Umarız Microsoft, bu hatayı hata olmaktan çıkararak Dosya Gezgini’ne doğal olarak ekler.


Player Alanı
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