Windows 11'in hızlanmasına neden olan hata

Windows 11'deki Dosya Gezgini'ni işletim sisteminin önceki sürümleriyle karşılaştırdığımızda en hızlısı değil. Dosyaları açtığınızda yavaş yüklenebildiği gibi bazen pencerelerin arama çubuğundaki sonuçların yüklenmesi uzun sürebiliyor. Ancak görünen o ki işletim sistemindeki bir hata Dosya Gezgini'ne beklenmedik bir hız artışı sağlıyor.

Windows 11, çoğu kullanıcı açısından tartışmalı bir işletim sistemi. Donanımhaber'de aktarılan haberde bazı kullanıcılar Windows 11’den oldukça memnunken bazıaları yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak durumu eleştiriyor. Bununla birlikte yeni keşfedilen bir hata ironik bir şekilde Dosya Gezgini'ni oldukça hızlandırıyor.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?



Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!



Wish this was the performance we get out of box.



(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn't cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q