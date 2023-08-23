Windows Paint artık yapay zeka ile çizileni görselleştirecek

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:15

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:16

Microsoft'un popüler uygulaması Paint, bir sonraki Windows sürümü olan Windows 11 için yeniden tasarlanıyor. Windows Central'ın raporuna göre, Microsoft, Windows 11'e yapay zeka destekli özellikler eklemeyi planlıyor. Bu özellikler arasında metin tabanlı bir istemle birlikte otomatik olarak bir tuval oluşturabilme yeteneği de bulunabilir.

TheVerge'ün haberine göre, yapay zeka özelliği, Bing'in Image Creator aracında kullanılan teknolojiye dayanacak. Yapay zeka destekli bu özellik, kullanıcıların basit bir metin açıklamasıyla bir görsel oluşturmasına olanak tanıyacak. İç kaynaklardan elde edilen görüntüler, bir "Sihirli Boya" düğmesi ile beraber bir kenar çubuğunda görüntülenecek. Kullanıcılar, oluşturulan görüntüyü düzenlemek ve özelleştirmek için bu görüntüyü tuval alanına aktarabilecekler.

Microsoft, sadece Paint'i değil, aynı zamanda Fotoğraflar, Kamera uygulaması ve Ekran Alıntısı Aracı gibi diğer uygulamalarını da yapay zeka destekli özelliklerle güçlendirmek istiyor. Fotoğraflar uygulamasına eklenen yapay zeka, fotoğraflardaki nesneleri veya kişileri tanımlayarak kolay bir şekilde kopyalama ve yapıştırma olanağı sunabilir.

Ekran Alıntısı Aracı ve Kamera uygulaması için ise Microsoft'un optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi eklemeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu özellik sayesinde, uygulamalar kullanıcılara ekran görüntülerinde veya fotoğraflarda bulunan metinleri tanımlama ve kullanma imkanı sağlayabilir.

Henüz Microsoft'un bu özellikleri resmi olarak duyurup duyurmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemesi göz önüne alındığında, bu tür geliştirmelerin gelecekte daha sık karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.