28 yılın ardından Windows programı sonlandırılıyor
Microsoft, Windows 95'ten Windows 11'e tüm işletim sistemlerinde yüklü gelen programı sonlandırma kararı aldı. Program, gelecek Windows Update'le kaldırılacak.
Microsoft, Windows 95 çıktığından beri Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklü gelen WordPad’i sonlandırıyor. RTF, DOC, ODT ve diğer popüler formatları destekleyen metin düzenleyicisi, neredeyse otuz yıl sonra kullanıcılara veda edecek.
BAŞKA UYGULAMA ÖNERİLDİ
Microsoft, WordPad’in artık geliştirilmeyeceğini, yeni özellikler veya güncellemeler almayacağını, gelecekte Windows güncellemesiyle işletim sisteminden kaldırılacağını belirten resmî belge yayınladı. Microsoft, .doc ve .rft gibi zengin metin belgeleri için Microsoft Word’ü, .txt gibi düz metin belgeleri için Note Defteri’ni kullanmaları hususunda kullanıcılara öneride bulundu.
Donanımhaber'deki ayrntılarda, WordPad’in alternatiflerinin olduğu belirtiliyor. Örneğin; yakın zamanda sekmeli arayüz ve otomatik kayıt özelliğiyle daha da güçlenen Not Defteri, temel metin düzenleme işi için gayet yeterli. Microsoft Word, daha gelişmiş düzenleyici arayanlar için bir seçenek.
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