Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:05

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:05

Elon Musk'ın son açıklamalarından sonra X'in ücretli olup olmayacağı merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları 'X ücretli mi olacak?' sorusunu arama motorlarında aratmaya başlaıd. Peki, X (Twitter) ücretli mi olacak? X (Twitter) herkese ücretli mi olacak? X kimlere ücretli olacak?

X (TWİTTER) ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Musk, sahte hesaplara karşı koymanın tek yolunun ödeme sistemi olduğunu söyledi.

Tesla ve SpaceX patronu, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi. Ancak şirket konuyla ilgili ayrıntı taleplerine yanıt vermedi.

Bunun sadece anlık bir yorum mu yoksa henüz açıklanmayan daha sıkı planların sinyali mi olduğu belli değil.

X (TWİTTER) KİMLERE ÜCRETLİ OLACAK?

Elon Musk uzun zamandır sosyal medya platformundaki botlardan ve sahte hesaplardan kurtulmaya yönelik çözümünün doğrulama için ücret almak olduğunu söylüyordu. Geçen yıl Twitter'ı devraldığından beri, kullanıcıları artık X Premium olarak adlandırılan gelişmiş bir hizmet için ödeme yapmaya teşvik etmeye çalıştı. Bu, ücretli abonelere daha uzun gönderiler ve platformda daha fazla görünürlük gibi daha fazla özellik sunarak yapıldı. Ancak kullanıcılar şu anda X'i ücretsiz olarak kullanmaya devam edebiliyor.