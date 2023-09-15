X'e kimlik doğrulama getirildi: Devlet numaraları ile yapılacak

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:12

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:12

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), ücretli kullanıcılar için kimlik doğrulama hizmetini başlattı. Bu hamle, kimlik hırsızlığını ve sahte hesapları önlemeyi amaçlayan bir adım olarak gözüküyor. İsrail merkezli Au10tix şirketi ile işbirliği yaparak kimlik doğrulama çözümleri sunan X, kullanıcıların devlet kimlikleri temel alınarak hesaplarını doğruluyor.

Kimlik doğrulama işlemi sırasında kullanıcı bilgileri, veri saklama amacıyla 30 güne kadar saklanabileceği belirtiliyor. Bu doğrulama işlemi, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Birleşik Krallık gibi bölgelerde yasalar nedeniyle şu an için kullanılamıyor.

Şirket, kimlik doğrulamasının ilk aşamada çok fazla fayda sağlamayacağını, ancak ilerleyen dönemlerde yaşa dayalı içerik sınırlamaları gibi uygulamalara yönelik olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kimlik doğrulamasını geçen kullanıcılar, profillerinde bir onay işareti ile belirtilecekler ve bu işareti yalnızca profil sayfasındaki mavi onay işaretine tıklayarak görebilecekler.

ÖNCELİKLİ DESTEK ALACAKLAR

Şirket, kimlik doğrulaması yapan kullanıcılara "X Services'ten öncelikli destek" sağlayacağını belirtiyor.

X, gelecekte kimlik doğrulamasını yapan kullanıcıların onay işareti için inceleme sürecini hızlandırmayı ve kullanıcıların adlarını, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını daha sık değiştirebilmelerini sağlamayı planlıyor.