Xbox Game Pass aboneliği ne kadar? Xbox Game Pass'e yeni eklenen oyunlar neler?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:00

Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok abonesi bulunan Xbox Game Pass sistemi geçen günlerde zamlanmışıt. Birçok oyuncuyu üzen haberin ardından Xbox Game Pass abonelik sisteminin ilk ay ücretinde rekor düzeyde bir indirim yapıldı.

Artık Xbox Game Pass'e ilk defa abone olacak kullanıcılar sadece 5.99 TL ödeyecekler. Daha sonraki aylarda ise oyuncuların 159 TL ödemeleri gerekiyor. Yapılan bu indirim sadece Xbox Game Pass PC kullanıcılarına yapılmış durumda. Ayrıca ne kadar süreceğine dair de bir bilgi açıklanmadı.

XBOX GAME PASS'E KASIM AYINDA EKLENECEK OYUNLAR HANGİLERİ?