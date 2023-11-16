Xbox Game Pass aboneliği ne kadar? Xbox Game Pass'e yeni eklenen oyunlar neler?

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un sahip olduğu dünyanın en popüler oyun aboneliklerinden biri olan Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatında rekor indirim gerçekleşti. Kullanıcılar 5.99 TL'den Xbox Game Pass aboneliklerini başlatabiliyorlar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:00
Xbox Game Pass aboneliği ne kadar? Xbox Game Pass'e yeni eklenen oyunlar neler?
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Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok abonesi bulunan Xbox Game Pass sistemi geçen günlerde zamlanmışıt. Birçok oyuncuyu üzen haberin ardından Xbox Game Pass abonelik sisteminin ilk ay ücretinde rekor düzeyde bir indirim yapıldı.

Artık Xbox Game Pass'e ilk defa abone olacak kullanıcılar sadece 5.99 TL ödeyecekler. Daha sonraki aylarda ise oyuncuların 159 TL ödemeleri gerekiyor. Yapılan bu indirim sadece Xbox Game Pass PC kullanıcılarına yapılmış durumda. Ayrıca ne kadar süreceğine dair de bir bilgi açıklanmadı. 

XBOX GAME PASS'E KASIM AYINDA EKLENECEK OYUNLAR HANGİLERİ?

  • Headbangers: Rhythm Royale: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Jusant: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Wartales: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Spirittea: 13 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Coral Island: 14 Kasım (Bulut, Xbox Series X|S)

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