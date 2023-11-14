Xbox Game Pass'e 14 Kasım'dan itibaren eklenen oyunlar

Yayınlanma: 14.11.2023 - 22:35

Güncelleme: 14.11.2023 - 22:35

Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 14 Kasım'dan sonra eklenecek olan oyunlar belli oldu.

Daha önce 10 oyunu ekleyen Microsoft, bu sefer 14 Kasım ve sonrasında şu oyunları Xbox Game Pass'e ekliyor:

Coral Island (Bulut ve Xbox Series X|S) 14 Kasım

Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol ve PC) 17 Kasım

Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım

Rollerdrome (Bulut, Konsol ve Xbox Series X|S) 28 Kasım

Game Pass'ten 30 Kasım'da ayrılacak oyunlar ise şu şekilde: