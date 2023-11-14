Xbox Game Pass'e 14 Kasım'dan itibaren eklenen oyunlar
Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Microsoft 14 Kasım'dan sonra platforma eklenecek oyunları açıkladı.
Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e 14 Kasım'dan sonra eklenecek olan oyunlar belli oldu.
Daha önce 10 oyunu ekleyen Microsoft, bu sefer 14 Kasım ve sonrasında şu oyunları Xbox Game Pass'e ekliyor:
- Coral Island (Bulut ve Xbox Series X|S) 14 Kasım
- Persona 5 Tactica (Bulut, Konsol ve PC) 17 Kasım
- Dune: Spice Wars (Bulut ve Konsol) 28 Kasım
- Rollerdrome (Bulut, Konsol ve Xbox Series X|S) 28 Kasım
Game Pass'ten 30 Kasım'da ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Anvil (Bulut, Konsol ve PC)
- Battlefield 1943 (Konsol) EA Play
- Battlefield: Bad Company (Konsol) EA Play
- Battlefield: Bad Company 2 (Konsol ve PC) EA Play
- Disc Room (Bulut, Konsol ve PC)
- Eastward (Bulut, Konsol ve PC)
- Grid (Konsol) EA Play
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