Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu

Microsoft tarafından sunulan Netflix benzeri oyun abonelik platformu Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Microsoft Kasım ayında eklenecek oyunları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:14
Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu
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Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek olan oyunları açıkladı. Microsoft tarafından yayınlanan listede, Xbox Game Pass'e kasım ayının ortasına kadar eklenen 10 yeni oyun yer alıyor. Bazıları şu anda erişilebilirken, diğerleri ise daha sonra bu ayın farklı tarihlerinde oyunculara sunulacak.

İşte bu ay içinde Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar ve hangi platformlarda oynanabileceği:

  • Headbangers: Rhythm Royale: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Jusant: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Wartales: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)
  • Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Spirittea: 13 Kasım (Bulut, Konsol, PC)
  • Coral Island: 14 Kasım (Bulut, Xbox Series X|S)

Ancak, yeni oyunların eklenmesiyle birlikte bazı oyunlar da kütüphaneden çıkarılıyor. 15 Kasım itibarıyla Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şunlar:

  • Coffee Talk: (Bulut, Konsol, PC)
  • Exapunks: (PC)
  • Ghost Song: (Bulut, Konsol, PC)
  • Gungrave G.O.R.E: (Bulut, Konsol, PC)
  • Football Manager 2023: (PC)
  • Football Manager 2023 Konsol: (Bulut, Konsol, PC)
  • Lapin: (Bulut, Konsol, PC)
  • Townscaper: (Bulut, Konsol, PC)

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