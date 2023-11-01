Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:14

Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e kasım ayında eklenecek olan oyunları açıkladı. Microsoft tarafından yayınlanan listede, Xbox Game Pass'e kasım ayının ortasına kadar eklenen 10 yeni oyun yer alıyor. Bazıları şu anda erişilebilirken, diğerleri ise daha sonra bu ayın farklı tarihlerinde oyunculara sunulacak.

İşte bu ay içinde Xbox Game Pass'e eklenen oyunlar ve hangi platformlarda oynanabileceği:

Headbangers: Rhythm Royale: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Jusant: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Wartales: Zaten erişilebilir (Bulut, Konsol, PC)

Thirsty Suitors 2: 2 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Football Manager 2024: 6 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Dungeons 4: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Wild Hearts: 9 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Spirittea: 13 Kasım (Bulut, Konsol, PC)

Coral Island: 14 Kasım (Bulut, Xbox Series X|S)

Ancak, yeni oyunların eklenmesiyle birlikte bazı oyunlar da kütüphaneden çıkarılıyor. 15 Kasım itibarıyla Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar şunlar: