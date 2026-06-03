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Xbox Game Pass'e 16 Haziran'a kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e 16 Haziran'a kadar eklenecek oyunlar açıklandı

3.06.2026 19:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox Game Pass'e 16 Haziran'a kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e haziran ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar belli oldu.
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Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Haziran ayının ilk iki haftasında platforma 9 oyun eklenecek. 4 Haziran'dan itibaren eklenmeye başlanacak oyunlar arasında Herdling, Total Chaos ve Persona 5 Royal gibi oyunlar var. 

İşte Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde olacak:

4 Haziran

  • Herdling (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Total Chaos (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

8 Haziran

  • Solarpunk (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Undisputed (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC) 

9 Haziran 

  • Persona 5 Royal (Bulut, Konsol ve PC)

11 Haziran

  • Beastro (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
  • Frog Sqwad (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Starseeker: Astroneer Expeditions (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

16 Haziran

  • Junkster (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
İlgili Konular: #Xbox Game Pass #Video oyunu #Game Pass

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