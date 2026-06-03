Xbox Game Pass'e 16 Haziran'a kadar eklenecek oyunlar açıklandı

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Haziran ayının ilk iki haftasında platforma 9 oyun eklenecek. 4 Haziran'dan itibaren eklenmeye başlanacak oyunlar arasında Herdling, Total Chaos ve Persona 5 Royal gibi oyunlar var.
İşte Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde olacak:
4 Haziran
- Herdling (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
- Total Chaos (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
8 Haziran
- Solarpunk (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
- Undisputed (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
9 Haziran
- Persona 5 Royal (Bulut, Konsol ve PC)
11 Haziran
- Beastro (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
- Frog Sqwad (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
16 Haziran
- Junkster (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)