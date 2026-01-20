Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xbox Game Pass'e 20 Ocak'tan itibaren eklenecek oyunlar

20.01.2026 22:16:00
Haber Merkezi
Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Ocak ayının 20'sinden itibaren ise 12 oyun ekleniyor.

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass için ocak ayında onlarca oyun kütüphaneye ekleniyor. 20 Ocak'tan itibaren eklenen oyunlar abone olan herkese ücretsiz bir şekilde ulaşmış oluyor.

Ocak ayının başından bu yana yeni eklenen oyunlara ek olarak ocak ayında Flintlock: The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent, The Grinch: Christmas Adventures- Mutlu ve Sinsi sürümü kaldırılmıştı. 

Oyun kütüphanesine ilerleyen günlerde eklenecek oyunlar:

20 Ocak

  • Resident Evil Village
  • MIO: Memories in Orbit

21 Ocak

  • Death Stranding Director’s Cut
  • RoadCraft
  • NINJA GAIDEN: Ragebound

27 Ocak

  • The Talos Principle 2

28 Ocak

  • ANNO : Mutationem
  • Drop Duchy

29 Ocak

  • MySims: Cozy Bundle
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

2 Şubat 

  • INDIKA

3 Şubat

  • FINAL FANTASY II
