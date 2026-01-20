Xbox Game Pass'e 20 Ocak'tan itibaren eklenecek oyunlar

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass için ocak ayında onlarca oyun kütüphaneye ekleniyor. 20 Ocak'tan itibaren eklenen oyunlar abone olan herkese ücretsiz bir şekilde ulaşmış oluyor.

Ocak ayının başından bu yana yeni eklenen oyunlara ek olarak ocak ayında Flintlock: The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent, The Grinch: Christmas Adventures- Mutlu ve Sinsi sürümü kaldırılmıştı.

Oyun kütüphanesine ilerleyen günlerde eklenecek oyunlar:

20 Ocak

Resident Evil Village

MIO: Memories in Orbit

21 Ocak

Death Stranding Director’s Cut

RoadCraft

NINJA GAIDEN: Ragebound

27 Ocak

The Talos Principle 2

28 Ocak

ANNO : Mutationem

Drop Duchy

29 Ocak

MySims: Cozy Bundle

Warhammer 40,000: Space Marine 2

2 Şubat

INDIKA

3 Şubat