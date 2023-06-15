Xbox Game Pass'e yeni 10 bağımsız oyun dahil oluyor
Xbox Game Pass için yeni oyunlar yolda. Hizmete gelecek yeni 10 bağımsız oyun duyuruldu.
Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass kapsamında oyunseverlere pek çok oyun sunuluyor. Platformun bağımsız oyun programı kapsamının bir parçası olarak ilk günden Game Pass'e gelecek oyunlar duyuruldu.
Söz konusu oyunlar ise şu şekilde sıralanıyor:
- Another Crab’s Treasure
- The Bookwalker: Thief of Tales
- Galacticare
- Harold Halibut
- Little Kitty, Big City
- Mineko’s Night Market
- Neon White
- Sea of Stars
- Techtonica
- The Wandering Village
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