FIFA 23, Xbox Game Pass'de 30 TL'ye oynanabilecek

EA Sports'un popüler oyunu FIFA 23, Xbox Game Pass'e dahil edilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:46
FIFA 23, Xbox Game Pass'de 30 TL'ye oynanabilecek
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Microsoft'un abonelik sistemi Xbox Game Pass kapsamında oyunculara birçok popüler oyun uygun fiyatlarla sunuluyor. Her ay Xbox Game Pass'e yeni oyunlar ekleniyor.

Hem PC hem de Xbox konsollarında bulunan abonelik sistemine bu ay dünyanın en popüler futbol oyunlardan biri olan FIFA 23 eklenecek. 

Oyun yapımcısı EA Sports tarafından tasarlanan oyun 16 Mayıs'ta Xbox Game Pass'e eklenecek. Xbox Game Pass sahipleri, oyunu abonelik ücreti kapsamında sınırsız oynayabilecek.

Oyun Steam'de ise 699.00 TL'den satışa sunuluyor.

 

 


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