Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunlar
Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyorken, bazıları da bu ay ayrılıyor.
Xbox Game Pass, aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Oyun servisine yeni oyunlar her ay ekleniyor ve bazı oyunlar da bu şekilde ücretsiz olma durumunu yitiriyor.
GAMES PASS'E GELEN VE AYRILAN OYUNLAR
21 Mart tarihinde güncellenen listeye göre sisteme eklenen oyunlar şu şekilde:
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 21 Mart(bugün çıktı)
- MLB The Show 23 (Bulut ve Konsol) – 28 Mart
- Infinite Guitars (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Mart
31 Mart'tan sonra da sistemden ayrılacak oyunlar bu şekilde:
- A Memoir Blue (Bulut, Konsol ve PC)
- Chinatown Detective Agency (Bulut, Konsol ve PC)
- ClusterTruck (Bulut, Konsol ve PC)
- Double Dragon Neon (Bulut ve konsol)
- Kraken Academy (Bulut, Konsol ve PC)
- MLB The Show 22 (Bulut ve konsol)
- Power Rangers: Battle for the Grid (Bulut, Konsol ve PC)
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