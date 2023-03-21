Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunlar

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:39

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:39

Xbox Game Pass, aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Oyun servisine yeni oyunlar her ay ekleniyor ve bazı oyunlar da bu şekilde ücretsiz olma durumunu yitiriyor.

GAMES PASS'E GELEN VE AYRILAN OYUNLAR

21 Mart tarihinde güncellenen listeye göre sisteme eklenen oyunlar şu şekilde:

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 21 Mart(bugün çıktı)

MLB The Show 23 (Bulut ve Konsol) – 28 Mart

Infinite Guitars (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Mart

31 Mart'tan sonra da sistemden ayrılacak oyunlar bu şekilde: