Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate nisan oyunları belli oldu
Microsoft'un Games with Gold programı kapsamında Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate aboneleri için nisan oyunları belli oldu.
Oyun tarafında adından söz ettiren ve özellikle oyun aboneliklerine sunduğu fırsatlar ile gündeme gelen Microsoft, her ay servislerine özel oyunları ücretsiz sunuyor. Games with Gold nisan ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.
İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLDU
Bu ay sunulan oyunlarda Xbox One ve Xbox 360 konsolları destekleniyor.
Bu kapsamda hem Xbox Live Gold hem de Game Pass Ultimate aboneleri için 1 ve 30 Nisan tarihleri boyunca Out of Space: Counch Edition ve 16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Peaky Blinders: Mastermind oyunları kullanıcılara sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- İYİ Parti'den sert tepki