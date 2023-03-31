Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate nisan oyunları belli oldu

Microsoft'un Games with Gold programı kapsamında Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate aboneleri için nisan oyunları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:19
Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate nisan oyunları belli oldu
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Oyun tarafında adından söz ettiren ve özellikle oyun aboneliklerine sunduğu fırsatlar ile gündeme gelen Microsoft, her ay servislerine özel oyunları ücretsiz sunuyor. Games with Gold nisan ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.

İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLDU

Bu ay sunulan oyunlarda Xbox One ve Xbox 360 konsolları destekleniyor. 

Bu kapsamda hem Xbox Live Gold hem de Game Pass Ultimate aboneleri için 1 ve 30 Nisan tarihleri boyunca Out of Space: Counch Edition ve 16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Peaky Blinders: Mastermind oyunları kullanıcılara sunulacak.


Games with Gold Xbox Live Gold Game Pass Ultimate

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