Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate nisan oyunları belli oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:19

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:19

Oyun tarafında adından söz ettiren ve özellikle oyun aboneliklerine sunduğu fırsatlar ile gündeme gelen Microsoft, her ay servislerine özel oyunları ücretsiz sunuyor. Games with Gold nisan ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.

İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLDU

Bu ay sunulan oyunlarda Xbox One ve Xbox 360 konsolları destekleniyor.

Bu kapsamda hem Xbox Live Gold hem de Game Pass Ultimate aboneleri için 1 ve 30 Nisan tarihleri boyunca Out of Space: Counch Edition ve 16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Peaky Blinders: Mastermind oyunları kullanıcılara sunulacak.