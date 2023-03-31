Epic Games efsane oyunu ücretsiz verecek

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:05

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:05

Epic Games kullanıcı sayısını arttırmak için her hafta ücretsiz olarak farklı oyunlar hediye ediyor. Geçen hafta Chess Ultra ve World of Warships oyunundan DLC paketi veren platform bu hafta ise büyük bir oyunla geliyor. Bir zamanların efsane oyunu Dying Light: Enhanced Edition'u ücretsiz olarak verecek. 6-13 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak verilecek olan oyun Steam'de 600 TL'den satılıyor.

DYING LIGHT: ENHANCED EDITION'UN KONUSU NEDİR?

Oyunda, oyuncular zombilerle dolu bir dünyada verilen görevleri tamamlamaya çalışıyor. Parkur mekanikleri temel alan oyunun çok oyunculu modu da bulunuyor. Dying Light 2'nin beklenen düzeyde çıkmamasından dolayı hala ilk oyunu oynayan oldukça fazla kullanıcı bulunuyor. Yani oyunun çok oyunuculu tarafı da günümüzde hala aktif bir şekilde oynanıyor.