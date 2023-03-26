Steam’de 150 TL’lik oyun ücretsiz oldu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:13

Epic Games, Steam ile olan rekabetini arttırmak için her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Steam’in ise böyle bir çalışması bulunmuyor. Ancak bu durum değişti. Devolver Digital tarafından geçen yıllarda çıkarılan Sludge Life isimli oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Normal fiyatı 150 TL olan oyun macera türünde yer alıyor. Açık dünya tasarımına sahip olan oyunda karakteriniz ile grafiti yaparak, bölgenin elit grafiticilerinin arasına katılmaya çalışıyorsunuz.

Oyunun Steam’de yer alan açıklaması ise şöyle “Pislik kaplı bir gezegende sıkımış küçük bir adada, lakayt serseri, spreyci GHOST olarak dolaş ve gratici elitlerin arasında hakkettiği yeri almaya çalış. Her yanı parsellenmiş araziyi baştan sona katet, diğer yazılımcılarla ilişki kur ve yol boyunca çöp ve kalp çal.” Oyun 30 mart 20.00 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacak.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 x64

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320 (2*1866)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 7600 GS (512 MB)

Depolama: 2 GB

Önerilen

İşetim Sistemi:Windows 7/8.1/10 x64

İşlemci: Intel Core i3-2100 (2*3100) veya AMD Phenom II X4 (4*3400)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 (2048 MB)