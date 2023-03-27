GDC 2023 yılın oyunu ödülünün sahibi belli oldu!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:03

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:03

Daha önce The Game Awards tarafında da yılın oyunu ödülünü kazanan Elden Ring, Oyun Geliştiricileri Konferansı-GDC 23'te de yılını ödülünü aldı. Oyun yılın ödülünün yanında en iyi görüntü ve en iyi tasarım gibi ödülleri de sırtladı.

YILIN OYUNU YİNE ELDEN RING OLDU

From Software imzalı Elden Ring için Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin ile çalışılmış. Git Gud mantığı ile oynanan oyun, oyunculara iki seçenek sunuyor. Daha iyi ekipmanlarla daha iyi oyna ya da boss'larla kapış.

Oyunun Steam'de yer alan açıklamasında ise şu şekilde tanımlanıyor:

"Tarnished, yüksel ve zarafetin seni yönlendirmesine izin ver. Elden Ring'in gücünü kullan ve Lands Between'de bir Elden Lord ol.

Heyecanla Dolu Devasa Bir Dünya

Çeşitli olayları içinde barındıran açık arazilerin, karmaşık ve üç boyutlu tasarımlara sahip büyük zindanlarla buluştuğu devasa bir dünya. Yolculukların sırasında, bilinmeyeni keşfetmenin ve tehditlerin üstesinden gelmenin verdiği o tatmin edici başarım hissi seni bekliyor.

Karakterini Oluştur

Karakterinin görünüşünü özelleştirebilmenin yanı sıra kuşanabildiğin silahlardan, zırhlardan ve büyülerden de dilediğin kombinasyonu oluşturabilirsin. Karakterini oyun tarzına göre şekillendirebilir, istersen güçlü bir savaşçı olmak için fiziksel gücünü arttırabilir, istersen de bir büyü ustası olabilirsin.

Bir Efsaneden Esinlenilmiş Destansı Bir Drama

Parçalar halinde işlenen çok katmanlı bir hikâye. Karakterlerin çeşitli düşüncelerinin Lands Between'de kesiştiği destansı bir drama.

Seni Dolaylı Olarak Başkalarına Bağlayan Eşsiz Bir Çevrim içi Deneyim

Diğer oyuncularla doğrudan etkileşime geçebileceğin ve birlikte seyahat edebileceğiniz çok oyunculu modun yanı sıra oyun, başkalarının varlığını hissetmeni sağlayacak benzersiz bir eşzamansız çevrimiçi unsuru da destekliyor."

Oyun Geliştiricilerinin Seçimi Ödülleri tarafında diğer kazananlar ise şu şekilde listeleniyor: