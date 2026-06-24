Xbox, oyunların dizi ve film uyarlamalarını artırmayı planlıyor! Hangi oyunlar uyarlanacak?

Video oyunlarının bazıları popülerleştikçe, oldukça sığlaşan ve beslenecek kaynakları iyice kuruyan dizi ve film sektörünü beslemeye devam ediyor. Bunların onlarca örneği var ve Xbox yöneticileri de bunun farkında. Entertainment Weekly tarafından yeni yayınlanan bir haberde belirtildiğine göre Xbox 10'dan fazla oyunun dizi ve film uyarlaması üzerinde çalışıyor.

Bunların bir kısmı Death Stranding'in filmi geliyor, Call of Duty, Gears of War gibi daha önce duyduğumuz ya da devam eden yapımlar olurken, bir kısmı da duyurulmayanlardan oluşuyor. Aktarılan göre Xbox'ın başta olduğu Sea of Thieves oyununun filmi hazırlanıyor.

Xbox'ın yeni atanan içerik sorumlusu ve başkan yardımcısı Matt Booty, Entertainment Weekly'ye filmin konusunun ne olacağına dair ipuçları verdi. Booty, oyunda asıl karakterin oyuncu ve topluluk olduğunu belirtti. Oyun, Xbox Game Studios tarafından 2018 yılında Xbox konsollarına sunulmuştu.

Hatta, açık dünya korsanlık oyunu olan Sea of Thieves'in film uyarlamasının ünlü yönetmen Destin Daniel Cretton da yer alıyor. Cretton, yürütücü yapımcı olarak projede yer alıyor ancak yönetmen olarak yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Xbox'un film veya diziye dönüştürmeyi planladığı oyunlar arasında Diablo, The Elder Scrolls, World of Warcraft ve Doom gibi sevilen oyunlar yer alıyor.