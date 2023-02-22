Xbox PC oyunları GeForce Now'a geliyor!

Ekran kartı üreticisi Nvidia’nın geliştirdiği GeForce Now teknoloji sayesinde PC’nizin kaldırmadığı oyunları oynayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden başka bir bilgisayara bağlanarak oyun oynamanıza imkan sağlayan sistem aynı şekilde telefonlarda da destek sunuyor. Son yıllarda en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri olan GeForce Now şimdi Xbox ile anlaştı.

Artık GeForce Now aracılığı ile Xbox PC oyunlarını oynayabileceksiniz. Bu oyunların arasında Call of Duty, Diablo gibi popüler oyun serileri de yer alıyor. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu anlaşma Xbox Game Pass oyunarını kapsamıyor. Sadece Xbox’ın kendi platformu üzerinden satın alınan oyunları içeriyor.