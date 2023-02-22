Xbox PC oyunları GeForce Now'a geliyor!
Uzun süredir oyuncular tarafından beklenen Nvidia ve Microsoft iş birliği sonunda gerçekleşti. Artık Xbox PC oyunları GeForce Now kütüphanesinde yer alacak.
Ekran kartı üreticisi Nvidia’nın geliştirdiği GeForce Now teknoloji sayesinde PC’nizin kaldırmadığı oyunları oynayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden başka bir bilgisayara bağlanarak oyun oynamanıza imkan sağlayan sistem aynı şekilde telefonlarda da destek sunuyor. Son yıllarda en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri olan GeForce Now şimdi Xbox ile anlaştı.
Artık GeForce Now aracılığı ile Xbox PC oyunlarını oynayabileceksiniz. Bu oyunların arasında Call of Duty, Diablo gibi popüler oyun serileri de yer alıyor. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu anlaşma Xbox Game Pass oyunarını kapsamıyor. Sadece Xbox’ın kendi platformu üzerinden satın alınan oyunları içeriyor.
GEFORCE NOW NEDİR? NASIL KULLANILIR?
Nvidia’nın geliştirdiği sistem aslında bulut üzerinden oyun oynamanıza imkan sağlıyor. Tarayıcınızdan veya GeForce Now uygulamasından sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınızda sahip olduğunuz, desteklenen oyunları başka bir bilgisayara bağlanarak yüksek performansta oynayabiliyorsunuz. Tabi bunun için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.
Öncelikle bu sistemi kullanmak için internet hızınız iyi olmalı. Ayrıca GeForce Now ücretli bir abonelik sistemi ile satılıyor. Ancak isterseniz günlük 1 saat oynayabildiğiniz deneme sürümü de bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'