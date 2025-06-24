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Xbox ve PlayStation için yeni konsolların gelmesi yıllar alabilir

Xbox ve PlayStation için yeni konsolların gelmesi yıllar alabilir

24.06.2025 18:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox ve PlayStation için yeni konsolların gelmesi yıllar alabilir

Yeni nesil konsolların çıkışına yönelik yeni iddialar ortaya çıktı. Buna göre Sony, PlayStation tarafında Microsoft'ta Xbox tarafında yeni konsollarını 2027 yılında çıkartabilir.

Yeni nesil oyun konsollarının tanıtılması bekleniyor ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu 2027 yılına kalacak. Sony ve Microsoft, AMD'nin yeni UDNA GPU mimarisinden yararlanmak istiyor. Bu grafik sisteminden yararlanmak isteyen şirketler, yeni konsollarını da bunun ardından çıkartacak gibi duruyor. 

Bu yeni GPU mimarisinde yapay zeka yükseltmeleri, ışın izleme teknoloji ve beklenen performans artırmaları gibi yenilikler yer alacak. Bu özelliklerin performans tarafında PC GPU'larını geride bırakabilecek bir değişimi içerdiği konuşuluyor. 

Her iki şirkette konsol tarafını PC'ler kadar güçlü kılmak istiyor. Bu sebeple, benzer grafik teknolojisi kullanılacak.

Daha önce güvenilir sızıntılar yapan KeplerL2 kısa bir süre önce Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarına yönelik planları hakkında birkaç ayrıntıyı açıkladı. Bilgiler doğruysa, her iki şirket de en son PC grafik kartlarına kıyasla ışın izleme performansında önemli iyileştirmelerle benzer grafik teknolojisini tekrar kullanacak.

Bu da PlayStation 6 ve yeni Xbox konsolunda aynı GPU mimarisinin kullanılacağı anlamına geliyor ki bu da 2026 sonu ya da 2027 yılına işaret ediyor. 

İlgili Konular: #Xbox #Xbox Series X #Sony PlayStation

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