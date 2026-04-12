XChat için hazırlanan iOS uygulaması yayınlanacak

XChat, geçen yıl tanıtılmıştı. X platformunda yer alan uçtan uca şifrelemeye sahip mesajlaşma yapısı iOS için hazırlandı. iPhone'lar için hazırlanan mobil uygulama 17 Nisan'da ücretsiz olarak çıkış yapacak. Uygulama platformun bünyesinde yer aldığı gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olmasının yanı sıra, diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi sesli mesaj desteğine sahip.

Reklam ve diğer dikkat dağıtıcı unsurların yer almadığı uygulamada mesajların ekran görüntüsünün alınmasına izin verilmiyor. Hatta uygulamada yerleşik olarak gönderildikten 5 dakika sonra otomatik silinen mesajlar özelliği de bulunuyor.

Android tarafı için de gelmesi beklenen uygulamanın tarihi henüz bilinmiyor.