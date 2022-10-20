Xiaomi 12T ve 12T Pro için Türkiye fiyatları belli oldu

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:49

Xiaomi'nin iki yeni cihazı bu ayın başında tanıtıldı. Amiral gemisi özellikleriyle dikkat çeken cihazların fiyatları da bu noktada yüksek oldu.

Türkiye macerasınnı başladığı 12T ve 12T Pro modellerinin fiyatları sırasıyla şu şekilde oldu:

Xiaomi 12T, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunun versiyon: 17 bin 999 TL,

Xiaomi 12T, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunun versiyon: 19 bin 999 TL,

Xiaomi 12T Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunun versiyon: 22 bin 999 TL.

Telefonların fiyatları bu noktada Türkiye'de yüksek olarak değerlendiriliyor olsa da şu an benzer özelliklere sahip cihazlar aşağı yukarı bu fiyatlara alıcı buluyor.

12T VE 12T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12T MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemciye ve 6.67 inç 120Hz ekran yenileme hızına sahip. 2712x1220 piksel AMOLED ekranlı olan cihaz 108 Megapiksellik arka kamera kurulumuyla geliyor. 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da cihazda bulunuyor.

Xiaomi 12T Pro ise 6.67 inçlik, 2712x1220 piksel AMOLED ekrana sahip. Tıpkı standart model gibi 120Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaz, işlemci tarafında Snapdragon 8 Plus Gen 1'e sahip olmasıyla ayrılıyor. Kamera tarafında da 8K testekli 200 Megapiksellik kameraya sahip olan cihazda 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksellik makro lens eşlik ediyor.