Xiaomi'nin yeni cihazları tanıtıldı! 12T ve 12T Pro özellikleri

04 Ekim 2022 Salı, 16:45

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni gerçekleştirdiği etkinlikte cihazlarını tanıttı. Akıllı telefon serisinin yanında bir de Redmi Pad de bu etkinlikte tanıtıldı. Xiaomi 12T ve 12T Pro ile karşımıza çıkan şirket standart bir tasarım ile bizleri karşılıyor.

12T VE 12T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12T MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemciye ve 6.67 inç 120Hz ekran yenileme hızına sahip. 2712x1220 piksel AMOLED ekranlı olan cihaz 108 Megapiksellik arka kamera kurulumuyla geliyor. 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da cihazda bulunuyor.

Xiaomi 12T Pro ise 6.67 inçlik, 2712x1220 piksel AMOLED ekrana sahip. Tıpkı standart model gibi 120Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaz, işlemci tarafında Snapdragon 8 Plus Gen 1'e sahip olmasıyla ayrılıyor. Kamera tarafında da 8K testekli 200 Megapiksellik kameraya sahip olan cihazda 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksellik makro lens eşlik ediyor.

Cihazların başlangıç fiyatları ise şu şekilde:

Xiaomi 12T 8 GB RAM 128 GB depolama alanı: 599 euro

Xiaomi 12T Pro 8 GB RAM 128 GB depolama alanı: 749 euro

Redmi markasının ilk Android tableti olarak tanıtılan Redmi Pad, telefonların tasarımına benzer şekilde görünüyor. Cihazda MediaTek Helio G99 işlemcisi kullanılmış. Öte yandan 10.6 inç 90Hz ekran yenileme hızı ve 400 nit parlaklıkta LCD ekran tercih edilmiş. Cihazın 8 Megapiksellik iki kamerası ver ve 18W şarj ile desteklenen 8.000 mAh bataryaya sahip.

Cihazın ilk olarak Hindistan'da satılması daha sonra farklı ülkelere ulaşması bekleniyor. Fiyatı ise 150 dolar olacak.