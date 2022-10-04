Xiaomi'nin yeni cihazları tanıtıldı! 12T ve 12T Pro özellikleri
Bir süredir tanıtılması beklenen Xiaomi 12T tanıtıldı. Bununla beraber Redmi Pad de tanıtıldı.
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni gerçekleştirdiği etkinlikte cihazlarını tanıttı. Akıllı telefon serisinin yanında bir de Redmi Pad de bu etkinlikte tanıtıldı. Xiaomi 12T ve 12T Pro ile karşımıza çıkan şirket standart bir tasarım ile bizleri karşılıyor.
12T VE 12T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ
Xiaomi 12T MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemciye ve 6.67 inç 120Hz ekran yenileme hızına sahip. 2712x1220 piksel AMOLED ekranlı olan cihaz 108 Megapiksellik arka kamera kurulumuyla geliyor. 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da cihazda bulunuyor.
Xiaomi 12T Pro ise 6.67 inçlik, 2712x1220 piksel AMOLED ekrana sahip. Tıpkı standart model gibi 120Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaz, işlemci tarafında Snapdragon 8 Plus Gen 1'e sahip olmasıyla ayrılıyor. Kamera tarafında da 8K testekli 200 Megapiksellik kameraya sahip olan cihazda 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksellik makro lens eşlik ediyor.
Cihazların başlangıç fiyatları ise şu şekilde:
Xiaomi 12T 8 GB RAM 128 GB depolama alanı: 599 euro
Xiaomi 12T Pro 8 GB RAM 128 GB depolama alanı: 749 euro
Redmi markasının ilk Android tableti olarak tanıtılan Redmi Pad, telefonların tasarımına benzer şekilde görünüyor. Cihazda MediaTek Helio G99 işlemcisi kullanılmış. Öte yandan 10.6 inç 90Hz ekran yenileme hızı ve 400 nit parlaklıkta LCD ekran tercih edilmiş. Cihazın 8 Megapiksellik iki kamerası ver ve 18W şarj ile desteklenen 8.000 mAh bataryaya sahip.
Cihazın ilk olarak Hindistan'da satılması daha sonra farklı ülkelere ulaşması bekleniyor. Fiyatı ise 150 dolar olacak.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma