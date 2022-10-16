Xiaomi'nin Türkiye'deki kullanıcılara MIUI 13 müjdesi
Türkiye'de de aktif kullanılan Redmi 10 modeli için
Xiaomi'nin Redmi 10 modelleri için yakında MIUI 13 yayımlanacak. Bu güncelleme birçok Xiaomi kullanıcısı tarafından merakla bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Android 13 artık yakında kararlı sürümüyle kullanıcılarla bulaşmaya başlayacak.
REDMI 10 GÜNCELLEMEYİ ALACAK
Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi oluyor. Yakın zamanda yayımlanan listede yer alan cihazların güncellemeleri alması bekleniyor. İşte bu noktada Android 13 öncesi MIUI 13 alacak modellere Redmi 10 da eklendi.
Xiaomi'nin Redmi 10'u birkaç ay önce tanıtıldı MIUI 13 güncellemesini 5 farklı bölgedeki kullanıcıları için yayımladı. Sonrasında listeye Türkiye'nin de dahil olduğu ortaya çıktı. Türkiye'deki Redmi 10 modelleri MIUI 13 güncellemesini V13.0.2.0.SKUTRXM koduna sahip olarak alacak.
Güncellemenin Türkiye'deki kullanıcalara ne zaman sunulacağı henüz belli değil.
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