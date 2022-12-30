Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri ayırıcı olacak
Xiaomi en son 12 serisini tanıtmıştı. Onun ardından tanıtmaya hazırlandığı telefon ailesi 13 oldu ve özellikle Ultra modelde bazı eklemeler var.
Xiaomi 13 serisine dair yapılan yeni sızıntılara göre telefonun önceki modelden farklı olarak geliştirilen bir kamera sistemi olacak. Bu sayede yakınlaştırma performansı da diğer modellere göre önemli oranda artacak.
XIAOMI 13 YENİ ÖZELLİKLERLE GELECEK
Xiaomi 13 Ultra'nın kamerası tamamen yenilenmiş ve geliştirilmiş bir periskop sensöre ev sahipliği yapacak. Burada kullanılan sensör söylendiği kadarıyla çok beğenilecek.
Digital Chat Station tarafından daha önce sızdırılan bilgilere göre kamera tarafında 1 inçlik ana sensöre ek olarak dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Ortaya çıkan bilgilerde cihazda kullanılması beklenen yeni periskop kamerayla ilgili teknik detaylar yer almıyor fakat Xiaomi’nin yakınlaştırma performansı söz konusu olduğunda Samsung’un hakimiyetini sona erdireceği düşünülüyor.
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